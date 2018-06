La French Touch de Saint Lanvain au prochain Florfm Live !

Coup de projecteur ce mardi sur l’un des artistes à découvrir sur la scène du Florfm Live le 14 juin prochain : Saint Lanvain.

Dj originaire de Cannes, grand amateur de vinyles, il a tourné dans de nombreuses boîtes et surtout il déjà fait plusieurs fois le tour du monde , faisant vibrer les foules à Rio, New-York, Marrakech, Paris ou encore le festival de Cannes. Et SVP, Saint Lanvain est annoncé comme l’un des futurs prodiges de la French Touch. Il progresse d’ailleurs aux côtés d’artistes comme the Avener, avec qui il partage régulièrement les platines.

Aujourd’hui on le découvre avec son 1er titre : “If Jesus Loves Me”, et quel titre: Un single puissant et charismatique, où se mélangent différentes inspirations, allant du blues à électro ! Un single qui a connu un bel accueil du public, sorti officiellement début avril.

Les auditeurs de Florfm auront le privilège d’entendre ce titre en live . Saint Lanvain sera à Colmar le 14 juin prochain à l’occasion du Florfm Live. Concert uniquement sur invitation des 20h.

Pour gagner vos places envoyez FLORFMLIVE au 7 10 37 ! (65 centimes le sms + coût d’un sms)