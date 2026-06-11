La maison qui rêvait - Exposition d'art éphémère
🎨 Art contemporain dans un bien immobilier à la vente à Bergheim Le temps d'un week-end, une maison à Bergheim se transforme en galerie d'art éphémère. Découvrez une sélection d'œuvres contemporaines présentées dans un cadre unique, où chaque pièce de la maison devient un espace d'exposition. Une occasion de rencontrer les artistes, d'échanger autour de leur démarche et de vivre l'art dans un lieu chargé d'histoire. 📅 27 et 28 juin 2026 📍 Bergheim 🕒 Horaires : 11h-17h 🎟️ Entrée libre
Lieu
68750 Bergheim
Date
du 27 juin 2026 à 11h00
au 28 juin 2026 à 17h00
Organisateur