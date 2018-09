La mobilisation des enfants à Mulhouse avec le challenge Kids des “Mulhousiennes”

8 000 femmes s’élanceront demain du stade de l Ill à Mulhouse pour une course solidaire, pour lutter contre le cancer : on parle des Mulhousiennes !



Mais avant les mamans, place aux enfants : Eux aussi se mobilisent ! 500 jeunes haut-rhinois âgés de 4 à 15 ans ont chaussé leur basket pour courir cet après midi le challenge kids. C’est la 1ere édition de cette version junior et force est de constater que l’idée a séduit. Très très vite, le challenge kids a affiché complet. Les enfants se sont rués sur les places disponibles. Pour faire comme maman mais aussi pour apporter leur pierre à l’édifice. Sur place, ils seront sensibilisés à la cause mais aussi aux bienfaits du sport, à la nécessité de manger sainement…. De nombreux partenaires seront présents pour faire de cette course un moment festif et utile !

Concrètement, à chaque tranche d’âge son parcours, sa petite difficulté :

400m pour les 4-6 ans

800m pour les 7-9 ans

1 000m pour les 10-11 ans

2 000m pour les 12-13 ans

2 400m pour les 14-15 ans

RDV donné aux participants à 13h au stade de l’ill. Départ de la course à 14h et remise de prix sur le podium à 17h. Animations assurées tout au long de l’après-midi.

Mais sachez que tous les participants seront gâtés (mais ça… chut…. c’est encore un secret !)….

L’ensemble de l’équipe Florfm adresse déjà un grand BRAVO aux courageux participants !!!!!