La plus belle personne du monde, c’est Pink

Pink fait la couverture du numéro annuel consacré aux plus belles femmes du magazine People, qui paraîtra en kiosque le 30 avril prochain aux États-Unis. Jess Cagle a expliqué dans son édito que cette édition du magazine célébrait «de magnifiques femmes (et quelques hommes) de toutes les formes, tailles et couleurs». People met ainsi en avant la “force”, “l’humanité” et le “talent” des femmes qui figurent au classement. Pink en couverture avec ses deux enfants a été choisie en raison de son honnêteté, son humour, sa confiance en elle et son aura de star. L’an passé, c’est Julia Robert qui avait obtenu le prix.