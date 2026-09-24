LA SIERENTZOISE
Voilà quelques informations pratiques : ➡️La marche / course aura lieu le dimanche 27 septembre à partir de 9h00 au complexe sportif. Voici le programme : 9h00 : Accueil des participants au complexe sportif de Sierentz. 9h30 : Echauffement par des membres d’associations locales. 10h00 : Départ des coureurs et marcheurs du 10 kms puis départ des 5 kms. 11h00/12h00 : Retour progressif des coureurs et marcheurs / Etirements. ➡️Plusieurs parkings seront réservés pour les participants, ils seront indiqués dans le village (Hyper U, Weldom, Fresh, Pharmacie, salle Agora, Jardinerie, Le Gourmandin). ➡️La distribution des t-shirts sera organisée : Mercredi 23 septembre, de 16h00 à 18h00 à l'entrée du complexe sportif, Le jour J à partir de 9h00 directement au complexe sportif. ➡️Une petite restauration sera organisée à la fin de la course, les bénéfices seront également reversés à la Ligue contre le Cancer. ➡ Un bar à Toutous sera disponible sur place. ➡️Les mineurs seront accompagnés par un adulte et sous sa responsabilité. ➡️Et si le coeur vous en dit, n'hésitez pas à venir "déguisé" pour une ambiance plus festive !!! ➡️Suivez-nous sur notre page facebook La sierentzoise marche/course ou sur notre site internet Ville de Sierentz.
Lieu
68510 SIERENTZ
Date
du 27 septembre 2026 à 9h00
au 27 septembre 2026 à 14h00