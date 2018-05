La talentueuse Louane demain à Strasbourg !

Après le triomphe de « Chambre 12 » vendu à plus d’1 million d’exemplaires…

Après une reconnaissance de ses paires avec une Victoire de la musique…..

Après un triomphe aussi au cinéma…..

Louane est de retour sur les scènes de France.

C’est en novembre dernier que la chanteuse de 21 ans a sorti son 2eme album “Louane”. Un opus qui confirme sa grande popularité. Les titres ont reçu un très bel accueil du public , des titres comme ” Immobile” ou encore “On était beau” ! Rien de surprenant d’apprendre qu’en janvier, l’album a franchi le cap des 250 000 ventes.

Et c’est pour défendre cet album sur scène que Louane parcourt aujourd’hui la France entière. Pour le plus grand plaisir de la chanteuse et des fans. Sa tournée débutée en février s’achèvera le 15 décembre ! ET demain soir cette tournée l’emmène en Alsace, au zénith de Strasbourg. RDV dès 19h45.

Louane qui sera aussi à Colmar cet été , dans le cadre du festival de la foire aux vins. Un concert prévu le 28 juillet prochain.