Lady Gaga, avec les victimes de l’incendie Woolsey

Lady Gaga a évacué sa maison, suite à l’incendie qui ravage la Californie. La chanteuse est allée rendre visite à un refuge de la Croix Rouge. « J’envoie mon amour à chacun d’entre vous. Je sais que nous ne nous connaissons pas, mais je vous aime. C’est une urgence, mais vous n’êtes pas tout seul. Nous sommes là les uns pour les autres », a déclaré Lady Gaga​, selon TMZ. La star a également passé plus d’une heure à prendre des photos avec les habitants délocalisés et distribuer des cartes cadeaux. Lady Gaga a rendu hommage aux pompiers qui se battent contre l’incendie.« Dieu bénisse tous les soldats du feu et les équipes d’urgence qui continuent à se battre. Vous risquez vos vies pour nous, et je suis admirative de votre bravoure, vous êtes nos héros ».