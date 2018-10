Depuis plus d’un an, Lady Gaga est en couple avec Christian Carino et des rumeurs de fiançailles courent depuis novembre 2017…Bonne nouvelle, c’est officielle, le couple s’est bien fiancé. Christian Carino a offert une bague sertie d’un saphir rose entouré de petits diamants, qui aurait pu coûter entre 300 000 et 400 000 dollars.