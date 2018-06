Lady Gaga : la bande-annonce de son prochain film, A star is born est dispo

Lady Gaga sera l’actrice principale de A Star Is Born, film de et avec Bradley Cooper. La première bande-annonce vient d’être dévoilée. L’histoire du film, la voici : Jackson Maine est un chanteur de country alcoolique sur le déclin… Il fait un jour la rencontre d’Ally, une jeune chanteuse qui n’ose pas vivre de sa passion alors qu’elle possède une voix en or. Ils tomberont follement amoureux l’un de l’autre et connaîtront le succès. Avant qu’Ally ne fasse de l’ombre à Jackson… Le film sortira le 3 octobre dans les salles du Haut-Rhin.