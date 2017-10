Lady Gaga : une photo avec plusieurs présidents américains

Lady Gaga a posé avec cinq présidents américains, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Jimmy Carter. Sur un Instagram, elle a posté la photo avec en légende…”Ce fut un honneur d’être invité par ces cinq présidents vivants pour chanter et parler à cet événement historique durant lequel nous avons mis nos différends de côté et mis en avant l’humain face à la catastrophe”.

Ce week-end, au Texas, était organisé un grand concert de charité “The One America Appeal” pour récolter de l’argent afin d’aider les victimes des ouragans qui ont sévi ces derniers mois.

It was an honor to be invited by these five living Presidents to perform and speak at this historic event where we put our differences aside, and put humanity first in the face of catastrophe. #OneAmericaAppeal Une publication partagée par xoxo, Gaga (@ladygaga) le 21 Oct. 2017 à 19h38 PDT