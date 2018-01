Le U.S Patent and Trademark Office, qui s’occupe des dépôts de marques et de brevets aux Etats-Unis, a suspendu la demande de Lady Gaga, qui souhaitait déposer la marque de vin « Joanne Trattoria Vino Rosso ». Une autre marque avait déposé « trattoria », et la décision a été prise afin d’éviter la confusion. Elle devra changer le nom de son vin si elle espère le produire un jour.