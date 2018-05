Laetitia Milot est maman ! La star de Plus belle la vie a annoncé la naissance de sa petite fille ce mercredi sur Instagram : « Sans le moindre doute le plus beau jour de notre vie. Toujours garder espoir, merci la vie pour ce trésor. #naissance #endométriose @endofrance #espoir”, Gardons l’espoir ! Si cela a été possible pour nous, cela l’est peut-être aussi pour vous. L’espoir ». Atteinte d’endométriose, cela faisait onze ans qu’elle essayait de tomber enceinte.