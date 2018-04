Lana Del Rey : un homme lui saute dessus en plein concert

Lana Del Rey donné un concert à Anvers, en Belgique, quand un fan a franchi les barrières de sécurité et est monté sur scène pour lui sauter dessus. L’homme ne lui voulait pas de mal, il voulait « un câlin ». La chanteuse est tout de même tombée…« Lana est tombée, plutôt parce qu’elle a été surprise et qu’elle a eu peur du type… La sécurité a été très, très rapide – (il a été sorti) en quelques secondes seulement », a ajouté le fan.

Lana Del Rey was unfortunately attacked by a fan today at her show in Belgium. We hope she is doing fine pic.twitter.com/OoVnKD8kD5

— 💙 (@Jxoey_) 18 avril 2018