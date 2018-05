Le mariage s’est déroulé entre Bordeaux et Biarritz, sous la pluie. Laure Manaudou était entourée de ses proches, notamment de ses deux frères. L’aîné, Nicolas est venu de Nouvelle-Calédonie. Florent Manaudou était aussi présent. C’est lui qui a posté une photo de lui et son frère, avec en légende “Wedding day with @adenico_manaudou” !