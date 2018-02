Laure Manaudou et Jeremy Frérot, préparent leur mariage

Le magazine Voici annonce le mariage de Laure Manaudou et Jérémy Frérot. La cérémonie devrait se dérouler le 12 mai prochain, dans les Landes. C’est un proche qui a annoncé l’info… “Ils ont réservé le domaine de Petiosse, à Saint-Julien-en-Born. Un super endroit, chic, mais simple, comme eux”….”sur la côte landaise, à deux pas de Contis-plage et à mi-chemin entre Bordeaux et Biarritz”…”le domaine de Petiosse est un site exceptionnel et prestigieux de trois hectares et demi”. Le couple pourra choisir l’option de réception avec “un chapiteau en bambou de 200 m²” qui peut accueillir “jusqu’à 180 personnes assises et 250 personnes en cocktail”.