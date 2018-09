Le 1er album d’Agustin Galiana à découvrir aujourd’hui dans les bacs du 68 !

Il nous a fait le plaisir de venir sur le plateau du Florfm Live en février dernier : Agustin Galiana sort aujourd’hui son 1er album en France. Album nommé tout simplement et sobrement “Agustin Galiana” !

De cet album éponyme, Agustin Galiana en est particulièrement fier ! Précisons toutefois qu’en tant que chanteur, il n’en est pas à son coup d’essai : l’artiste espagnol de 39 ans a déjà sorti 2 albums en Espagne mais pour la France c’est une grande première. On y retrouve des chansons en français avec, à chaque fois, quelques phrases en espagnol et des sonorités très latines. Des titres personnels, comme Carmina dédié à sa grand-mère. Et c’est d’ailleurs avec ce single que la voix d’Agustin Galiana a commencer à faire craquer la France entière.

Ce single et bien d’autres sont donc à retrouver des aujourd’hui dans l’album “Agustin Galiana”,. Il est sorti officiellement ce matin dans les bacs du 68.

Et puis Agustin Galiana , l’acteur sera bientôt à nouveau sur Tf1, dans le rôle d’Adrian, dans la série “Clem”. La saison 9 de “Clem” sera à découvrir courant 2019.