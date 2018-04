Le 360 Xtrem festival de retour en Alsace !

Le festival 360 Xtrem festival est de retour à Colmar.

Si vous êtes adeptes aux spectacles à sensation, ce festival est fait pour vous ! C’est un show indoor exclusivement dédié au freestyle BMX et motocross.

Plus de 7 000 spectateurs sont attendus pour ce nouveau show, un spectacle totalement inédit et toujours plus incroyable. Cette année on note la présence de quad, la folie des nouveaux pilotes, une nouvelle rampe aussi… tous les ingrédients pour vous couper le souffle.

La 1ère édition menée l’an dernier à Colmar a été un véritable succès. Du coup cette année, l’événement se déroule sur 2 jours au parc expo de Colmar.

Le festival 360 Xtrem festival c’est donc samedi 28 avril et dimanche 29 avril.

Programme du samedi 28 avril 2018

16h00 : ouverture des portes Hall 1&2 (animations, expo, restauration)

19h30 : ouverture des gradins Hall 3

20h30 : début du show

21h15 : entracte

22:00 : reprise du show

22h45 : fin du show

22h45 – 23h15 : séance de dédicaces

Programme du dimanche 29 avril 2018

11h00 : ouverture des portes Hall 1&2 (animations, expo, restauration)

14h30 : ouverture gradins Hall 3

15h30 : début du show

16h15 : entracte

17h00 : reprise du show

17h45 : fin du show

17h45 – 18h45 : séance de dédicaces