Le “7 Tour” de Keen’v au zénith strasbourgeois !

On va chanter, on va danser ce soir au zénith de Strasbourg ! Et pour cause Keen’v et ses titres pleins de soleil sont de passage en Alsace.

ET Keen’v il faut bien le dire est devenu incontournable dans le paysage musical français. Avec plus de 1 200 00 albums vendus au court de sa carrière, Keen’v se classe parmi les artistes les plus populaires en France.

L’an dernier, il a confirmé son talent et sa popularité avec son 7eme album “7” sorti le 07-07-2017. ( 7 qui est d’ailleurs, selon les croyances, chiffre de la perfection )

Avec cet album Keen’v est en tournée depuis l’an dernier. Le “7 Tour” ! Le voilà à Strasbourg ce soir. RDV au zénith strasbourgeois. Concert à partir de 20h.