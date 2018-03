Ce mercredi 28 mars se tenait à l’Assemblée nationale les traditionnelles Questions au gouvernement retransmises sur La Chaîne parlementaire. Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, a pris part aux débats d’une manière peu élogieuse à l’égard de ses confrères : “Mesdames et messieurs les retraités”. Rapidement, la Ministre a compris son erreur, et a éclaté de rire. Les Ministres et députés présents l’ont applaudie, dans un fou rire général.