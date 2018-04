La coach vocale de Céline Dion a annoncé que depuis un an, la chanteuse souffre d’autophonie. Ce trouble consiste à entendre sa propre voix de façon anormalement forte. Céline Dion s’est soignée grâce à un traitement à base de gouttes, mais cela ne suffit plus ! Elle va devoir subir une opération chirurgicale à la fin du mois d’avril. Celine Dion ne pourrait, peut-être, ne plus jamais monter sur scène.