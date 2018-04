Le Buzz du Jour : Des parents retrouvent leur fille disparue depuis vingt-quatre ans

Wang Mingqing et Liu Chengying ont perdu leur fille, Qifeng, lorsqu’elle avait 3 ans. En 1994, à l’époque de la disparition de Qifeng, Wang Mingqing et sa femme vendaient des fruits au bord de la route au sud-ouest de la Chine. Le père était allé faire changer de la monnaie, à son retour, la petite fille était introuvable. Il y a trois ans, le père décide de se reconvertir en chauffeur de taxi et met son activité au profit des recherches de sa fille et colle des pancartes et distribue des avis de recherche aux passagers. Un policier réalise un croquis de sa fille à partir d’une photo de son enfance qui tombe entre les mains d’une certaine Kang Ying, la jeune femme est bouleversée en découvrant que le croquis lui ressemble étrangement. Un test ADN confirme que Kang Ying est bien la fille de Wang et sa femme. La jeune Chinoise raconte alors qu’elle a été élevée par un couple dans une petite ville. Ses parents adoptifs lui ont dit l’avoir recueillie au bord de la route de Chengdu. Elle vit actuellement au nord-est de la Chine, à des milliers de kilomètres de ses parents biologiques, dans la province de Jilin, avec son mari et ses enfants.