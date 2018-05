Le Buzz du Jour : Elle arrête un cheval au galop…en direct à la tv

Hayley Moore, travaille pour la chaîne spécialisée dans les courses hippiques At The Races. A l’occasion d’une compétition à Chepstow, la jeune femme se tenait sur la piste réservée aux sauts lorsqu’un cheval a foncé à toute allure droit sur elle. Hayley Moore a pris l’option d’attraper les rênes de l’animal pour essayer de l’arrêter. Elle a été projetée en arrière et traînée sur quelques mètres avant que le cheval ne s’arrête enfin. La journaliste s’est relevée et a repris l’antenne quelques minutes plus tard.