Le Buzz du Jour : elle retrouve un ticket de Loto et gagne 1 million d’euros

Fin février, une femme de Thouaré-sur-Loire achète un billet Euro Millions, celle-ci a l’habitude de ne jamais regarder si elle a gagné et l’oublie dans son sac. Quelques jours plus tard, elle demande à son mari d’aller vérifier au tabac-presse s’il n’est pas gagnant. La vendeuse lui informe qu’il doit se rendre à la Française des Jeux, puisqu’à partir de 300 euros, les débitants ne doivent pas payer les gains en espèces. Le couple pensait avoir gagné une petite somme, mais on leur annonce qu’ils remportent un million d’euros, grâce au tirage My Million.