Le Buzz du Jour : Il découvre un python royal dans son placard

Un habitant du Calvados a eu la surprise de trouver un python royal enroulé sur lui-même dans un de ses placards. Le Normand a contacté les pompiers « On nous a appelés pour une capture d’animal en nous disant que c’était un serpent, racontent les secours. Mais une fois sur place, on a vu qu’il était plus gros et de couleur différente que ceux que l’on a l’habitude de voir ».

