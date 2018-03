Le Buzz du Jour : La SNCF oublie le changement d’heure

Lundi soir, la SNCF a indiqué sur Twitter que l’un de ses TER, en Picardie, allait afficher un retard de “plus de 50 minutes”. Après avoir d’abord répondu que “le passage à l’heure d’été a été oubliée par le conducteur”, la SNCF a finalement assuré que c’est “l’horloge du local” (SNCF) qui était restée calée sur l’heure d’hiver.

