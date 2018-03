Le Buzz du Jour : Les canards de bain, des nids à bactéries

Dans un communiqué intitulé «Les vilains petits canards de bain» publié par le Conseil fédéral suisse, tout corps en plastique plongé dans un liquide déjà pollué par nos ablutions devient une véritable bombe à bactéries et champignons.

Les canards découpés et examinés ont révélé qu’entre 5 millions et 75 millions de cellules ont trouvé place sur chaque centimètre carré de surface. Les canards exposés à de l’eau de bain sale sont porteurs de champignons. Enfin, 80% de tous les canards étudiés ont développé des germes potentiellement pathogènes, notamment des légionelles et des bactéries très résistantes. Le problème vient surtout de l’intérieur du jouet, difficile à nettoyer. «Lorsque l’enfant appuie sur leur ventre pour faire gicler de l’eau, il n’est ainsi pas rare que le jet soit de couleur brune», souligne l’étude. «Cela peut renforcer leurs défenses immunitaires. À ce moment-là, c’est plutôt positif», commente le microbiologiste Frederik Hammes, de l’Eawag. «Mais cela peut également provoquer des irritations des yeux et des oreilles, ou des infections gastro-intestinales plus problématiques.»