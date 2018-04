Le Buzz du Jour : Une agricultrice espagnole est le sosie de Donald Trump

Dolores Leis Antelo vit depuis 40 ans dans une ferme avec son mari à Cabana de Bergantiños, en Galice. Elle ressemble énormément à Donald Trump. Une photo a été prise lors d’une interview accordée à la journaliste indépendante Paula Vazquez qui l’a partagée sur son compte Instagram. Si, au moment de publier la photo, Paula Vazquez n’a pas tout de suite remarqué la ressemblance, les internautes s’en sont eux donnés à cœur joie.



Dolores Leis Antelo with @EmmanuelMacron on the White House balcony.

🇫🇷 🇪🇸 pic.twitter.com/cbtiDxZ8sF

— máirt (@HolyHonda49) 24 avril 2018