Le Buzz du Jour : Une glace aux rillettes créée en Sarthe

Un couple d’éleveurs de Parcé-sur-Sarthe a crée une glace aux rillettes. “Au départ, c’était une plaisanterie lors du Printemps des rillettes. On a regardé le règlement du concours et on s’est dit pourquoi pas une glace aux rillettes ?” raconte Patrice. Il achète un pot chez le boucher de la commune et son épouse expérimente la recette. “Un pot de 500 grammes de rillettes, du sucre, des œufs et du lait. Je mets le tout en verrine, c’est plus pour l’apéritif”. Les premiers retours sont positifs : “Cela marche, visiblement les gens aiment car on retrouve bien le goût de la rillette”.