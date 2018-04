Le Buzz du Jour : Une téléréalité chinoise arrive à Colmar

Le maire de Colmar a annoncé que la ville a été retenue pour accueillir la prochaine saison de l’émission de téléréalité chinoise « Chinese restaurant », produite par la chaîne Hunan TV, première chaîne privée du pays.

Le principe de l’émission : six stars chinoises, issues du cinéma ou de la chanson, doivent entièrement gérer un restaurant chinois, de la cuisine à la salle, et font découvrir la ville. Le tournage doit démarrer dans un mois et devrait durer un mois et demi. La production cherche encore le restaurant qui accueillera l’émission, dans le centre historique de la ville. L’émission devrait mobiliser quelque 200 personnes sur place.