Le Prince Harry et Meghan Markle ont reçu de la Reine Elizabeth, une maison de campagne dans le Norfolk, dont elle avait héritée au décès de son père en 1952.

La maison, anciennement baptisée le Bachelor’s Cottage, était autrefois la résidence des grands-parents de la reine Elizabeth II. Selon Metro, la résidence “transpire de charme et de caractère”.

La Reine avait également donné une maison à William et Kate comme cadeau de mariage.