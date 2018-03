Le charme de Vianney va opérer à Strasbourg !

2 albums auront suffit pour qu’il se fasse un prénom et ce prénom c’est : Vianney ! (Vianney qui est d’ailleurs son véritable prénom et non pas un pseudo ! )

L’artiste de 27 ans s’est fait connaitre du grand public en 2014 avec son 1er album “Idées Blanches”… Mais surtout grâce au single ” Pas là”. Ce titre sera le propulseur de la carrière de Vianney.

Depuis l’histoire d’amour entre Vianney et son public ne s’essouffle pas bien au contraire. Des titres comme “Je m’en vais” , “Les filles d’aujourd’hui”, “Moi aimer toi ” ou encore “Dumbo” ont confirmé son talent et sa notoriété. Son 2eme album, sobrement intitulé “Vianney” s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires.

Inutile donc de dire à quel point il est attendu par ses fans alsaciens ce soir. Vianney sera au Zénith de Strasbourg dès 20h ….Les cœurs vont encore chavirer c’est certain…