Le duo électronique Synapson à découvrir lors du Florfm Live !

Coup de projecteur sur Synapson !

Synaspon c’est un duo électronique français, duo composé d’Alexandre Chière et Paul Cucuron. Et pour info c’est Paul qui a trouvé le nom” Synapson”. Une référence aux synapses qui font la liaison entre deux neurones, un clin d’oeil au lien qu ils veulent faire entre leur son et le public.

Paul et Alexandre se connaissent depuis de nombreuses années, depuis leur 8 ans mais c’est véritablement depuis 2008 qu’ils travaillent ensemble.

Pendant plusieurs années, le groupe frôle la séparation par manque de succès. Mais en 2015 , leur 2eme album “Convergence” connait un beau succès. Album porté notamment par “All in you” avec Anna Kova. Quatre influences majeures marquent cet album : la pop, le hip-hop, la funk et la house avec toujours un fil directeur la musique électronique!

Paul et Alexandre ont su depuis toutes ces années entretenir et exploiter leur différence , trouver parfaite une alchimie .

Cette alchimie nous la retrouverons dans leur prochain album “Super 8”. Album dont la sortie est imminente, prévue pour le 22 juin. Album dont nous aurons un aperçu ce jeudi à l’occasion du Florfm Live.

Synapson sera sur scène au parc expo de Colmar rien que pour les auditeurs de Florfm.