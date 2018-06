Le groupe Kyo ce soir dans le Haut Rhin…..

Benoit, Nicolas, Fabien et Florian seront sur la scène de l’Eden de Sausheim pour présenter leur 5eme et dernier album “Dans la peau”.

Alors d’abord petit rappel : c’est en 2003 que le groupe Kyo se révèle au public, grâce à son 2eme album “Le chemin”. Album écoulé à plus d’un million d’exemplaires, marqué par des titres comme “le chemin”, “une dernière danse”, “tu saignes ”

Et surtout, un album qui permettra au groupe d’obtenir: Trois victoires de la musique ( album révélation, groupe ou artiste révélation de l’année et groupe révélation scène).

Leur 2nd opus “300 lésions” s’écoule quant à lui à 500 000 exemplaires puis Kyo décide de faire une pause. Une longue pause : 10 années d’absence !

C’est en 2014 que Kyo signe un come back triomphal avec “l’équilibre”l !

Cette fois plus question de quitter la scène aussi longtemps. Du coup fin 2017, Kyo présente “Dans la peau”. Ce dernier album a déjà obtenu un bel accueil du public. Le 1er single “ton mec” a immédiatement cartonné.

Bref l’aventure Kyo continue et elle se poursuit ce soir avec leur concert à découvrir à l’Eden de Sausheim. Début du concert à 20h.