Le Haut-Rhin s’apprête à choisir sa nouvelle Miss !

Moment de charme, d’élégance et de glamour ce soir à Mulhouse avec l’élection de miss Haut-Rhin.

Alors, il y a cette année, 14 candidates en lice. Des candidates qui ont plusieurs points communs : Elles sont belles et motivées. Elles ont entre 18 et 24 ans, mesurent entre 1,70 m et 1,86 m et viennent des quatre coins du Haut-Rhin.

Ces jeunes filles se préparent à l’élection depuis plusieurs semaines avec le soutien de la déléguée régionale du comité miss France Claudia Frittolini. Claudia qui, comme toujours, met un point d honneur à valoriser chacune des prétendantes à la couronne, à pratiquer un coaching positif !

Concrètement, l’élection Miss Haut-Rhin se déroule donc ce soir au foyer Saint-Joseph de Mulhouse face à 400 personnes. Les candidates devront défiler et se présenter au micro. Le public déterminera 7 finalistes. C’est ensuite un jury paritaire désignera la gagnante et ses dauphines.

Enfin, notez déjà que l’élection Miss Alsace aura lieu le 9 septembre prochain à St Louis. Une élection cette fois devant un millier de spectateurs et en présence de Miss France 2018, Maëva Coucke, et quatre dauphines.