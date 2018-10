Le J4M tour de Vitaa de passage à Sausheim !

La chanteuse d’origine mulhousienne VItaa revient sur ses terres ce soir ! Elle vous donne RDV pour un concert à l’Eden de Sausheim ….

Après avoir vendu plus d’un million d’albums en 10 ans de carrière, Vitaa nous présente sur scène ses plus grands succès, ainsi que les titres de son dernier opus “J4M”.

Entourée de ses musiciens, un DJ et deux choristes, Vitaa va embarquer son public dans un spectacle qui regroupe toutes ses influences, tous ses univers. D’ailleurs, Vitaa ne s’en est jamais cachée : elle adore le mélange des styles et des univers. La preuve avec le nombre de collaborations réussies dans son parcours. Des duos avec Maitre GIms, Dadju, Claudio Capéo et très récemment Slimane.

ET ce n’est pas terminé, elle prépare encore de belles surprises , de belles collaborations dont une avec une chanteuse américaine.. Mais sur ce sujet Vitaa préfère encore garder le secret et entretenir le mystère.

En attendant d’en savoir plus , allons voir VItaa ce soir à l’Eden de Sausheim ! Début du concert à 20h.