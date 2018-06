Le jour où Donald Trump a viré les One Direction d’un de ses hôtels

Niall Horan, a raconté sur le plateau du Late Late Show de James Corden, comment ils se sont fait virer de l’hôtel de Donald Trump. L’histoire remonte à 2012. Le groupe One Direction se trouvait dans un hôtel de Donald Trump à New York, avant de donner un concert au Madison Square Garden. Donald Trump a demandé aux One D de poser en photo avec la fille de son avocat, sauf que le groupe avait décidé de ne rencontrer personne avant ce concert important. C’était le plus gros concert de leur carrière. Pour se venger, Donald Trump leur a interdit d’utiliser la voie de garage de l’hôtel, pour sortir, ils devaient passer par la porte principale, là où se trouvait une foule de fans. Du coup, on est juste parti et n’est pas revenu à l’hôtel !