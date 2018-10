le Mooviejob Tour de passage en alsace ce vendredi !

Pour la 11eme année , le Moovijob Tour est de passage en Alsace !

Alors le Moovijob, c’est le plus grand salon de l’emploi, du recrutement et de la formation. Une occasion unique de créer des échanges, discuter opportunités professionnelles avec les employeurs de la région et même trouver un emploi.

Depuis sa création, le Moovijob Tour Strasbourg a accueilli plus de 450 sociétés pour près de 19 000 visiteurs ! Il a permis à plusieurs milliers de personnes de trouver un emploi, une formation et/ou des conseils avisés sur le marché du travail. Et pour cette édition 2018, ce sont 60 professionnels qui seront présents. Des exposants issus de divers domaines : finance, santé, informatique, marketing mais aussi commerce, service à la personne ou encore BTP. Tous à la recherche de profils différents et proposant tout type de contrats, du stage au CDI ainsi que des formations.

Le Moovijob Tour c’est ce vendredi 12 octobre 2018 à Strasbourg, au palais de la musique et des congres de 9h30 à 17h en continu. Plus d info sur www.moovijobtour.com.

Entrée libre et totalement gratuite.

Pensez à venir muni de votre CV, d’une lettre de motivation et d’un esprit positif ! Ça ne peut que vous aider ….