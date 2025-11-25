Le Petit Village de Noël de Huningue
Entrez dans l’univers féérique du Petit village de Noël de Huningue et de sa forêt enchantée ! Dans un décor de village de montagne avec ses chalets en bois et ses sapins parés de lumière, la place Abbatucci se transforme et s’anime dans une ambiance de Noël comme nulle part ailleurs. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, les commerçants installés dans leur chalet proposent leurs créations fait main 100 % artisanales et locales : bijoux, maroquinerie, créations en chocolat, papeterie, décoration, linge de maison, peluches, livres pour enfants et décorations de Noël. On trouve également des spécialités à déguster, du chocolat et vin chaud faits maison, baguettes flambées, raclettes, crêpes, churros, pains d’épices, bredalas, marrons chauds, foie gras et autres gourmandises à partager non loin du carrousel illuminé ! Des spectacles, de la musique, des animations, des rendez-vous inédits à ne pas manquer pour des moments magiques et inoubliables. Les 5-6-7 et 12-13-14 décembre 2025.
Lieu
68330 Huningue
Date
du 5 décembre 2025 à 15h00
au 14 décembre 2025 à 19h00