Le phénomène latino Kamaléon sur la scène du prochain Florfm Live !

Ses titres respirent le soleil : Kamaleon est l’un des artistes qui va enflammer le parc expo de Colmar le 14 juin prochain.

Kamaléon est un chanteur né en Espagne, dans les Iles Canaries. Bien qu ‘il ait grandi et vécu une majeure partie de sa vie à Paris, il a toujours gardé en tête les rythmes latino de son pays d’origine.

C’est en février 2013, que Kamaléon se fait remarquer avec son 1er single solo “Esta la bomba si”. Un véritable carton puisque le titre reste pas moins de 14 semaines dans le Club40.

Quelques mois plus tard, il confirme avec “Ven por Aqui”. Kamaléon enchaîne et la consécration arrivera un tout petit peu plus tard, en 2016, avec d’abord “MAs” ! Titre plébiscité par les médias le public. Puis à la fin de l’année , c’est le duo avec Matt houston « Quiero Sexo (Mi Amor) » qui fini d’asseoir sa popularité.

Kamaléon aujourd’hui est une figure incontournable du Reggeaton ,des rythmes latino. Et cet univers plein de soleil, il va le partager avec nous le 14 juin lors du FLorfm live au parc Expo de Colmar.

Pour gagner vos places, envoyez FLORFMLIVE au 7 10 37 (65ct + 1SMS )