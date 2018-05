Le plus petit festival du monde a lieu ce soir en Alsace !

C’est un petit festival de grande qualité qui démarre en Alsace : Le festival des très courts métrage, autrement dit c’est le plus petit festival du monde !

On en est déjà à la 5eme édition et le concept reste le même :

Des courts-métrages qui doivent durer 5 à 10 secondes ( Générique de début et de fin compris ) ! Des films , des minis films qui valorisent les créations de nombreux talents. Pas de thème imposé, il faut juste être créatif et avoir de l’imagination. Cela peut donc être des documentaires, fictions, animations, remakes… tout est permis.

C’est au cinéma Vox de Strasbourg que se déroule ce festival ce soir , lundi 7 mai. RDV des 20h30.

Si vous êtes intéressés, ne tardez pas pour acheter vos places. Elles sont disponibles uniquement sur le site www.weezevent.com. Le prix de vente est libre (avec un minimum de 3€) .

Le Plus Petit Festival du Monde est un concept totalement bénévole, les profits de chaque soirée permettent de faire une nouvelle édition.