Le printemps du cinéma revient dès dimanche !

On a jeté un coup d’œil au programme des différents cinés haut-rhinois et force est de constater qu’ il y a en ce moment de très bons films à découvrir et pour tous les styles : “Tout le monde debout” pour les adeptes de comédie romantique. “La chtite famille” ou “les Tuches 3” pour la touche humour mais aussi Tomb raider , Black Panther, Spirou et Fantasio, Belle et Sébastien 3 etc….

Pourquoi vous parler de cinéma ? Parce que ce dimanche démarre le Printemps du cinéma. Pendant trois jours, un tarif exceptionnel de 4 euros est proposé pour tous les spectateurs, pour tous les films, à toutes les séances et dans les cinémas participants à l’opération.

Le Printemps du cinéma, c’est de dimanche à mardi soir. Profitons-en !