Le Racing Club de Strasbourg Alsace engagé pour l’emploi !

Le Job Racing 67 c’est aujourd’hui ! Vous ne connaissez pas le principe ? On vous l’explique :

C’est une initiative du Racing club de Strasbourg. Le club de foot alsacien a décidé de s’investir dans la lutte contre le chômage en organisant le tout premier job dating au stade de la Meinau .

L’objectif est de mettre en relation directe des employeurs et des demandeurs d’emplois. Plus de 40 entreprises de la région sont sur place avec plus de 600 offres d’emploi : des CDI, des CDD ou encore des missions d’intérim. Des postes différents pour des profils différents.

N’hésitez donc pas à tenter votre chance en vous rendant à la Meinau pour ce “Job Racing 67”. Et pensez à venir muni de votre CV !

Job Racing 67 est prévu ce mercredi de 10 à 18h.