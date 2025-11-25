Le Relais Est au marché de Noël de Mulhouse
Favoriser des achats solidaires et responsables, c’est possible ! Le Relais Est vous accueille à l'abri de Noël du marché de Noël de Mulhouse, place des Cordiers, du 12 au 14 décembre. Venez découvrir une offre 100 % locale : - De la fripe pour consommer malin et durable - Des créations made in Alsace, avec la collection des Surcyclés - Des tartinades gourmandes, idéales pour vos apéritifs On vous attend nombreux !
Lieu
68100 Mulhouse
Date
du 12 décembre 2025 à 0h00
au 14 décembre 2025 à 0h00
Organisateur