Le Rendez-Vous des Contes
Le rendez-vous incontournable des lecteurs et auditeurs d'histoires fabuleuses ! Le 14 septembre prochain de 10h à 18h, se tiendra, le Rendez vous des Contes. Cette année, laissez-vous emporter dans l'univers du Chat Botté au détour des jardins. Faites voyager votre imaginaire d'enfant tout au long d'une journée magique à travers la poésie, les fables et les contes. Le Rendez-vous des Contes, un événement incontournable et une belle idée de sortie en famille ou entre ami(e)s ! Au programme : contes et histoires dans les jardins.
Lieu
68470 Husseren-Wesserling
Date
du 14 septembre 2025 à 10h00
au 14 septembre 2025 à 18h00