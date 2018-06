Le son d’Aya Nakamura au prochain Florfm Live !

Aya Nakamura, un nom qu on entend de plus en plus !

Alors Aya Nakamura est une chanteuse RnB de 23 ans. Aya c’est son véritable prénom, Nakamura est un nom de scène. Et d’ailleurs, pour l’anecdote : ce nom vient de la série “Heroes” dont elle était très fan. L’un des personnages s’appelle Hiro Nakamura !

Côté carrière, “Comportement” est son premier carton, le single est certifié disque de platine. Et “Comportement” est extrait de l’album ” Journal Intime”, lui même certifié disque d’or , rien que ça !

Depuis “journal intime”, Aya Nakamura continue sa route vers le succès et confirme avec un nouveau titre : Djadja ! Clairement, l’un de sons de cet été 2018.

Ce nouveau single Djadja est la preuve qu un nouvel album d’Aya Nakamura est en cours de préparation. Album à venir prochainement mais pas de dates précises pour l instant.

Et pour nous faire patienter , Aya Nakumara sera de passage dans le Haut-Rhin

