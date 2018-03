C’est désormais un RDV bien installé à Wittelsheim et c’est demain : le tremplin de l emploi !

L’évènement en est à sa 4ème édition et le principe reste le même : un véritable salon professionnel à destination des habitants de Wittelsheim en matinée et à ceux des communes environnantes l’après-midi. Un salon où le contact direct est privilégié.

Sur place, plus de 50 exposants : entreprises en recrutement, organismes de formation diplômantes ou d’orientation de l’agglomération mulhousienne, des recruteurs institutionnels aussi. Et surtout, plus de 200 offres d’emploi seront disponibles immédiatement.

Conseil du jour : venez préparé ! CV, lettre de motivation. Soyez positifs, convaincus et démarquez-vous ! Démarquez-vous c’est d’ailleurs le slogan de cette 4ème édition du tremplin de l ’emploi !

L an dernier, près de 1000 personnes ont franchi les portes du salon . Des postes ont été pourvus !

Le tremplin de l’emploi à Wittelsheim c’est demain mardi 27 mars de 9 h à 17 h. RDV salle Grassegert, 111 rue de Reiningue. Entrée libre. Plus d’infos sur mairie-wittelsheim.fr