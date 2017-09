Lenny Kravitz s’est fait arrêter le 16 septembre par la police parisienne pour prendre des selfies avec les agents fans de la star. Lenny Kravitz habite une partie de l’année à Paris dans un hôtel particulier. En ce moment, il travaille sur deux nouveaux albums !

When you get pulled over by the police in Paris for selfies. 📷: @candyTman pic.twitter.com/LjdNfe2BHt

— Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 16 septembre 2017