Leonardi Dicaprio : les plus grandes stars à son anniversaire

Dimanche 11 novembre, Leonardo DiCaprio fêtait ses 44 ans. Pour l’occasion, l’acteur a organisé une soirée exceptionnelle vendredi 9 novembre à Los Angeles et les plus grandes stars étaient présentes ! Une source proche a confié au magazine People que Beyoncé et Jay-Z avaient fait le déplacement. Il y avait également Sacha Baron Cohen, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Robert DeNiro, Al Pacino, Rita Ora, G-Eazy ou encore Naomi Campbell. 500 personnes étaient invitées à la soirée d’anniversaire, qui s’est vue suivie d’un dîner plus intimiste de 50 invités.