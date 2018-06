Leonardo DiCaprio et Brad Pitt : 1ère photo de leur tournage avec Tarantino

Quentin Tarantino, travaille avec les plus grands acteurs hollywoodiens pour son prochain film. Pour Once Upon a Time In Hollywood, il a réuni Brad Pitt et Leonardo DiCaprio et la première photo du film a été dévoilée sur le compte Instagram de Leonardo DiCaprio. On voit sur ce cliché, Brad et Leonardo portant des tenues seventies. On pourra également dans ce long-métrage Margot Robbie, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Burt Reynolds , Dakota Fanning et Al Pacino. Leonardo DiCaprio incarne une ancienne vedette de série télévisée tandis que Brad Pitt incarne le rôle du cascadeur, doublure de la vedette. Désormais sur le déclin, les deux acolytes tentent de se frayer un chemin dans un environnement hollywoodien différent de celui qu’ils ont connu au moment de leur succès, et encore sous le choc du meurtre de Sharon Tate par les sbires de Charles Manson.

La sortie du film est prévue pour août 2019.

