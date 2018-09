L’Erepday, conférence incontournable de l’e-reputation, vous attend jeudi à la Filature !

Certains des meilleurs experts français de la stratégie web réunis en un seul et même endroit …. Pas de doute : une nouvelle édition de l’Erepday se prépare !

Sous l impulsion de l’agence mulhousienne Blueboat, l’Erepday a vu le jour en 2011 et depuis le succès est tel que l’évenement est devenu un incontournable du genre en France. Il faut dire que l’e-reputation, on n’y échappe plus. Et l’e-réputation, “c’est l’image d’une entreprise sur internet! L’accumulation des informations véhiculées par la marque et ce qu’en disent les internautes, les clients, fait l’e-réputation !” nous précise Christophe Till dirigeant de Blueboat.

l’Erepday abordera donc différentes thématiques en lien avec l’e-réputation, essentiellement par le biais de témoignages concrets. Des professionnels qui parlent aux professionnels , tout simplement.

Parmi les thématiques abordées cette année, « Le community management est-il mort ? »; les « Fake news » ou encore « L’approche juridique de la e-réputation ». Des thèmes importants pour les entreprises quelques soient leur taille mais aussi pour les professionnels indépendants. Catherine Kohler, photographe indépendante haut-rhinoise, a vite été séduite par le concept. “Toutes mes questions ont trouvé réponses lors des précédentes éditions. J’ai compris qu’avoir une réputation c’est bien, avoir une bonne e-réputation, c’est aller encore plus loin”. Catherine qui d’ailleurs ne compte plus manquer une seule édition de l’erepday

L’Erepday s’adresse donc à toute personne, tout professionnels utilisant beaucoup internet et les réseaux sociaux pour leurs projets professionnels.

N’hésitez pas, venez découvrir l’Erepday ce jeudi 27 septembre de 8h30 à 18h à la Filature de Mulhouse. Réservation et programme complet de cette 7eme édition sur le site www.erepday.fr.